Андрей Стрельцов «Молот» неудачно провёл выездную серию игр Пермская хоккейная команда потерпела четыре поражения подряд Поделиться Твитнуть

В своей последней гостевой игре подопечные Сергея Бердникова уступили в Тюмени местному «Рубину» со счётом 1-5. Единственную шайбу в составе гостей забил Дмитрий Воробьёв.

До этого «Молот» дважды проиграл в Санкт-Петербурге и один раз — в Ханты-Мансийске.

Теперь пермской ледовой дружине предстоят домашние игры: 22 января соперником «Молота» станет «Ижсталь». Клуб из Удмуртии является конкурентом пермской команды за выход в плей-офф.

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