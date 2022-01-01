Андрей Стрельцов «Парма» потерпела поражение на берегах Волги Пермская баскетбольная команда уступила БК «ПАРИ НН» Поделиться Твитнуть

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» проиграла местному баскетбольному клубу «ПАРИ НН». Итог поединка — 78-73 в пользу хозяев площадки.

Джастин Робертсон оказался самым результативным игроком на площадке в составе пермской команды. Он набрал 25 очков.

«Парма» осталась восьмой строчке в турнирной таблицы чемпионата Единой лиги ВТБ.

Следующую встречу в турнире пермский клуб проведёт 19 января на своём паркете против красноярского «Енисея».

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