Андрей Стрельцов
«Парма» потерпела поражение на берегах Волги
Пермская баскетбольная команда уступила БК «ПАРИ НН»
В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» проиграла местному баскетбольному клубу «ПАРИ НН». Итог поединка — 78-73 в пользу хозяев площадки.
Джастин Робертсон оказался самым результативным игроком на площадке в составе пермской команды. Он набрал 25 очков.
«Парма» осталась восьмой строчке в турнирной таблицы чемпионата Единой лиги ВТБ.
Следующую встречу в турнире пермский клуб проведёт 19 января на своём паркете против красноярского «Енисея».
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