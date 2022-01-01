Максим Артамонов В Пермском крае чиновники потратят более 1,5 млрд рублей на дорожную разметку Контракты с подрядчиками подпишут на три года Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В Прикамье подведены итоги конкурсов по трем лотам на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на региональных автодорогах на трехлетний период. Общая стоимость работ составила более 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минзакупок.

В ведомстве уточнили, что победителем по первым двум лотам стала московская компания «ЭКСПЕРТ». Общая сумма контрактов с этим подрядчиком составит более 1,4 млрд руб. В контракт входят участки дорог Кудымкар-Гайны, Кунгур-Соликамск, Кунгур-Соликамск — Горнозаводск, подъезд к селу Усть-Кишерть, Полазна-Чусовой, Горнозаводск-граница Свердловской области, Пермь-Екатеринбург — Белая Гора, Кунгур-Соликамск — Лысьва, Кунгур-Соликамск (граница с Чусовым), Обход Чусового, Михино-Уинское, Большая Соснова-Частые, Оханск-Большая Соснова, Черновское-гр. Удмуртской Республики, Частые-граница Удмуртской Республики.

Ранее эта компания выполняла работы на дорогах Москвы на сумму более 4 млрд руб.

Победителем конкурса третьему лоту признано ООО «ДОРСНАБ» из Армавира (Краснодарский край). Подрядчик будет выполнять работы на участке дороги Кудымкар-Гайны. Стоимость контракта составила порядка 84 млн руб. Этот подрядчик делал капремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецке на сумму более 2 млрд руб.

Выбранные подрядчики должны нанести дорожную разметку термопластиком со светоотражающими стеклошариками. Такая разметка считается износостойкой и устойчивой к перепадам температур.

В ближайшее время с компаниями планируется подписание контрактов.

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