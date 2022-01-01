Максим Артамонов В Пермском крае сгорел спортивный комплекс Происшествие случилось в Чердынском районе Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром 15 января в посёлке Керчевский Чердынского района произошёл пожар в местном спорткомплексе. Как сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар начался около 10.00, огнём было объято более 600 кв. м.

На место происшествия прибыли 17 спасателей и семь машин. Пожарные установили, что горит деревянное здание. Предварительная площадь пожара составила 625 кв. м.

Горение было ликвидировано в 11:50. Во время пожара никто не пострадал.

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