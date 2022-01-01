Максим Артамонов Станислав Аврончук занял пост помощника управляющего отделения Социального фонда Пермского края Ранее он уволился с должности руководителя краевого отделения ПФР Поделиться Твитнуть

Станислав Аврончук

Станислав Аврончук, более 30 лет руководивший отделением ПФР по Пермскому краю, трудоустроился в отделении Социального фонда России по Пермскому краю.



Как уточняет газета «Аиф-Прикамье» со ссылкой на ведомство, он работает в должности помощника управляющего отделением Фонда.



Станислав Аврончук возглавлял отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю с 1991 года. В начале этого года, 11 января, он покинул свою должность. Отставка чиновника связана реорганизацией ПФР, поскольку Пенсионной фонд РФ объединили с Фондом обязательного медицинского страхования. Теперь функции этих ведомств будет выполнять новая структура — Социальный фонд РФ.



Вместо Аврончука временно исполняющей обязанности руководителя регионального отделения Соцфонда стала заместитель управляющего Юлия Зобина.



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