Максим Артамонов В Пермском крае в аварии на трассе погибла 50-летняя женщина Её автомобиль выехал на полосу встречного движения Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

На трассе Пермь-Березники 14 декабря в смертельной аварии погибла 50-летняя женщина, которая ехала за рулём автомобиля Renault Logan.Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой Госавтоинспекции.



Как рассказали в ведомстве, около 13:30 на 124-м км автодороги Пермь — Березники автомобиль Renault Logan по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара Renault Logan отбросило в сторону автомобиля Mitsubishi.



Водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля погибла на месте, а водителя Toyota был госпитализировали с различными травмами.



Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства ДТП.

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