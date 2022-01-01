Максим Артамонов
В Пермском крае в аварии на трассе погибла 50-летняя женщина
Её автомобиль выехал на полосу встречного движения
На трассе Пермь-Березники 14 декабря в смертельной аварии погибла 50-летняя женщина, которая ехала за рулём автомобиля Renault Logan.Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
Как рассказали в ведомстве, около 13:30 на 124-м км автодороги Пермь — Березники автомобиль Renault Logan по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара Renault Logan отбросило в сторону автомобиля Mitsubishi.
Водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля погибла на месте, а водителя Toyota был госпитализировали с различными травмами.
Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства ДТП.
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