Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Матроскин» выпустил собственную настольную игру Приют для кошек отмечает семилетие Поделиться Твитнуть

Фото: благотворительный фонд "Добрый мир"

Кошачий приют «Матроскин» 14 января празднует семилетие со дня основания. За время работы сотрудники приюта спасли более 2000 кошек, провели 17 фестивалей с выставками бездомных животных и 13 благотворительных акций «Собака-обнимака», восемь митингов в защиту животных и около 1000 уроков доброты в школах.



Вместе с котиками «матроскинцы» совершили 15 поездок в детские дома к детям с особенностью здоровья и три раза побывали в доме престарелых.

Три года назад команда Гали Море открыла «Котокафе Котовский».

В 2017 году «Матроскин» присоединился к всемирному дню стерилизации SpayDay – это день, когда ветклиники проводят операции по льготной цене. В рамках акции было стерилизовано 494 кошки и 35 собак. Вот уже четыре года подряд работает проект «Ветрачи без границ», когда специалисты-ветеринары выезжают в города и посёлки Пермского края.

Приют организовал две большие баннерные выставки о бездомных животных, установил два памятника бездомным котам, снял несколько социальных роликов об ответственном отношении к животным и завёл Youtube-канал, где рассказывается об уходе за кошками.

Специально к семилетию приюта «Матроскин» выпустил настольную игру «Дай лапу» (6 +). Все события в игре – реальные, они происходили в приюте на протяжении семи лет его работы. Это реальный опыт работы, собранный в игровой формат, и первая настольная игра в России про помощь бездомным животным.

Игровой набор «Дай лапу» состоит из игрового поля, карточек с животными, людьми, событиями, проектами и специальных жетонов. Все животные в игре – реальные подопечные приютов «Матроскин» и «Доброе сердце», а люди – те, кто взял животных из приютов.



Презентация игры состоится 18 января в 19:00 в «Котокафе Котовский».



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