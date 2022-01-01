Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Матроскин» выпустил собственную настольную игру
Приют для кошек отмечает семилетие
Кошачий приют «Матроскин» 14 января празднует семилетие со дня основания. За время работы сотрудники приюта спасли более 2000 кошек, провели 17 фестивалей с выставками бездомных животных и 13 благотворительных акций «Собака-обнимака», восемь митингов в защиту животных и около 1000 уроков доброты в школах.
Вместе с котиками «матроскинцы» совершили 15 поездок в детские дома к детям с особенностью здоровья и три раза побывали в доме престарелых.
Три года назад команда Гали Море открыла «Котокафе Котовский».
В 2017 году «Матроскин» присоединился к всемирному дню стерилизации SpayDay – это день, когда ветклиники проводят операции по льготной цене. В рамках акции было стерилизовано 494 кошки и 35 собак. Вот уже четыре года подряд работает проект «Ветрачи без границ», когда специалисты-ветеринары выезжают в города и посёлки Пермского края.
Приют организовал две большие баннерные выставки о бездомных животных, установил два памятника бездомным котам, снял несколько социальных роликов об ответственном отношении к животным и завёл Youtube-канал, где рассказывается об уходе за кошками.
Специально к семилетию приюта «Матроскин» выпустил настольную игру «Дай лапу» (6 +). Все события в игре – реальные, они происходили в приюте на протяжении семи лет его работы. Это реальный опыт работы, собранный в игровой формат, и первая настольная игра в России про помощь бездомным животным.
Игровой набор «Дай лапу» состоит из игрового поля, карточек с животными, людьми, событиями, проектами и специальных жетонов. Все животные в игре – реальные подопечные приютов «Матроскин» и «Доброе сердце», а люди – те, кто взял животных из приютов.
Презентация игры состоится 18 января в 19:00 в «Котокафе Котовский».
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