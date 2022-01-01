Максим Артамонов В ночь на 14 января в Перми пожарные спасли из горящей квартиры двух человек На пожаре никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Старый Новый год из горящей квартиры в жилом доме на улице Кабельщиков пожарные спасли двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 14 января в 3:19. К месту происшествия выехали 32 спасателя и девять машин. Как выяснилось, горела квартира на шестом этаже жилого дома. Из неё были выведены два человека.

Горение было ликвидировано в 03:39. Площадь пожара составила 8 кв. м. На пожаре никто не погиб и не пострадал.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Сейчас ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

В ведомсвте напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного), со стационарного телефона — «01». Во время звонка обязательно назвать адрес, где произошёл пожар, и свою фамилию.

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