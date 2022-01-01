Андрей Стрельцов В Пермском крае прошёл этап Кубка страны по прыжкам с трамплина на лыжах Наш земляк Евгений Климов стал вторым на этих стартах Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

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Сильнейшие прыгуны с трамплина со всей России собрались в эти выходные на комплексе трамплинов в Чайковском. Здесь состоялся пятый этап Кубка России по этому виду спорта.

На трамплине К95 в серии прыжков первенствовал Данил Садреев из Татарстана.Наш земляк Евгений Климов уступил своему основному конкуренту.

У победителя итоговая сумма составила 269,0 баллов, а у представителя прикамца — 258,5 балла. Бронза досталась москвичу Михаилу Назарову.

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