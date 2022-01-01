Максим Артамонов В Прикамье открыты 11 ледовых переправ Последние три открыты недавно Поделиться Твитнуть

Ледовая переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский

МЧС России по Пермскому краю

На территории Пермского края открылись ещё три ледовые переправы — в Чусовском и Соликамском округе. Всего на сегодняшний день в регионе действуют 11 переправ. Об этом сообщает «Рифей».

Больше всего переправ открыто в Соликамском округе: через реку Кама между посёлком Тюлькино и деревней Тюлькино, через реку Кама между Соликамском и посёлком Нижний склад и между Соликамском и Басимом). Кроме того, две переправы работают в Кунгурском округе: через реку Сылва между селом Насадка и деревней Мостовая, между поселком Ильича и селом Троица.

В Гайнском округе открыты две ледовые дороги через реку Кама — между урочищем «Лугдын» и помелком Кебраты, а также между урочищем «Пернояг» и поселком Кебраты.

В Чусовском округе открыты две ледовые переправы через реку Чусовая. Одна из них связала посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка, а вторая расположена в районе села Сёла.

В Косинском округе работает переправа через реку Коса, которая соединяет поселок Усть-Коса с поселком Новая Светлица.

В Оханском округе — переправа через реку Кама между Оханском и посёлком Юго-Камский.

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