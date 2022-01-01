Максим Артамонов На Украине погиб вагнеровец из Пермского края Александр Никифоров Ранее он участвовал в боевых действиях в Чечне Поделиться Твитнуть

В ходе спецопераци на Донбассе погиб 40-летний участник ЧВК «Вагнер» Александр Никифоров из посёлка Карагай. Об этом сообщает администрация Карагайского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным местных чиновников, его убили во время боёв под Артёмовском 24 ноября 2022 года, а после смерти наградили медалью «За отвагу». До отправки на СВО в составе ЧВК «Вагнер» он участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.

Точное количество погибших жителей Пермского края с начала СВО власти не сообщают. Однако регулярно на сайтах местных администраций и на их официальных страницах в соцсетях публикуются сообщения о погибших. В Перми чиновники не публикуют такие данные.

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