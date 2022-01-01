Елена Синица Из-за коммунальной аварии Индустриальный район остался без холодной воды Произошла утечка на магистральном водоводе Поделиться Твитнуть

В Перми на магистральном водоводе по ул.Карпинского произошла утечка. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Из-за этого в дома микрорайонов Ераничи, Нагорный, Роща Авиагородок вода подавалась с пониженным давлением. В части Индустриального района наблюдались перебои с водоснабжением вплоть до полного отключения.





К 5 утра проблема была решена, сейчас система заполняется водой.

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