Елена Синица
Из-за коммунальной аварии Индустриальный район остался без холодной воды
Произошла утечка на магистральном водоводе
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В Перми на магистральном водоводе по ул.Карпинского произошла утечка. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».
Из-за этого в дома микрорайонов Ераничи, Нагорный, Роща Авиагородок вода подавалась с пониженным давлением. В части Индустриального района наблюдались перебои с водоснабжением вплоть до полного отключения.
К 5 утра проблема была решена, сейчас система заполняется водой.
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