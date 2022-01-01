Максим Артамонов В Пермском крае прокуратура потребовала восстановить могилу выдающегося учёного 19 века Захоронение Александра Теплоухова относится к памятнику истории Прикамья регионального значения Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Ильинском Пермского края прокурор потребовал от муниципалитета провести реставрацию объекта культурного наследия — могилы известного учёного-лесовода, основателя первого российского дендропарка «Кузьминки», исследователя пермского звериного стиля Александра Теплоухова. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки надзорное ведомство выяснило, что объект находится в неудовлетворительном состоянии: надгробие частично разрушено, потрескалась штукатурка, раскололась мраморная доска и исчез окрасочный слой.

В связи с этим прокурор направил иск в суд, чтобы обязать местную администрацию провести восстановительные работы. Ильинский райсуд удовлетворил исковые требования. Решение суда уже исполнено, а специализированная организация провела ремонтно-реставрационные работы. Сейчас памятник находится в нормативном состоянии.

Александр Ефимович Теплоухов родился в 1811 году. Он был учёным-лесоводом, археологом и краеведом, автором более 50 научных работ.

В 1842 году им заложен лесопарк «Кузьминки», который находится на окраине села Ильинское, в Козминском логу. Сейчас этот лесопарк отнесён к особо охраняемым природным территориям.

В сентябре 1847 года учёный переехал в село Ильинское, где исполнял обязанности главного лесничего Пермского имения Строгановых.

Теплоухов умер 18 апреля 1885 года и был похоронен в ограде Ильинской церкви в центре села, а 19 сентября 1971 года прах учёного перенесли в созданный им парк «Кузьминки». Могила находится у западного входа в парк. На бетонированной могиле установлено надгробие в виде символического корня дерева, перенесённое со старого места захоронения.

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