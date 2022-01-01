За сутки в Пермском крае подтверждено 86 новых случаев коронавируса Выздоровел 41 местный житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 86 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 31 житель в возрасте 60 лет и старше. Наибольшее число инфицированных выявлено в Перми.

Госпитализировано 17 человек, летальных исходов не зафиксировано. Выписался после лечения от коронавируса 41 местный житель.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 362. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9195 человек.

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