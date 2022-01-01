Елена Синица За 2022 год в России продажи автомобилей сократились в два раза За год приобретено 687 тысяч автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России в декабре сократились на 50,2%. За год российский авторынок составил 687 370 машин (-58,8% по отношению к 2021 году).

Эксперты «Автостата» сообщают, что объём российского рынка новых легковых автомобилей по итогам декабря составил 56 745 единиц, что на 58% меньше, чем за такой же период прошлого года. Однако в сравнении с ноябрём авторынок страны показал рост 10%.





В лидерах 2022 года оказалась отечественная марка LADA: приобретено 174 688 ед. (-48,2%). Среди иномарок лидирует Kia, чей результат составил 65 691 ед. (-67%). На третьем месте Hyundai с показателем 54 017 купленных автомобилей (-66%).





Также популярными оказались Renault, чьи модели выбрали 40 844 покупателя (-68,7%). Автомобили Chery приобрели 39 256 человек (на 2% меньше по сравнению с прошлым годом).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.