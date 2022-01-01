Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» объявляет о старте программы «Навигатор наставничества» Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» объявил о старте программы «Навигатор наставничества». В рамках проекта пройдут мастер-классы и циклы тренингов, обучающие вебинары и интеллектуальные игры, круглые столы и дискуссии по обмену опытом, а также состоится конкурс «Лучший наставник». Он проводится на предприятии ежегодно. Его цель — выявить и поощрить наставников-новаторов, повысить их профессиональные компетенции.

Действующие заслуженные наставники станут героями видеопроекта «Лица завода. Золотой фонд», который стартует в 2023 году. В нём примут участие 45 наставников «Азота», которые поделятся своим опытом работы и преподавательской деятельности.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Совет наставников успешно функционирует на «Азоте» с 2012 года. О наших специалистах знают не только в городе, но и за его пределами — портреты 13 наших сотрудников размещены на Доске Почёта наставников России на сайте Центрального института труда. И в 2023 году — Году педагога и наставника — мы делаем акцент на мероприятиях, направленных на повышение качества подготовки и укрепление профессионального сотрудничества.

На «Азоте» более 100 сотрудников-наставников оказывают помощь молодым специалистам в адаптации на рабочих местах, подготовке и оценке освоения профессии, обеспечивают принцип преемственности сотрудников филиала.

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