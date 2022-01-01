Елена Синица
В Прикамье пьяного водителя удалось остановить только выстрелами по машине
Сейчас он находится под административным арестом
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В ночное время на 75 километре автодороги Пермь—Екатеринбург сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Фольксваген», который ехал на большой скорости. На требование остановиться водитель не отреагировал, а только прибавил скорость и попытался скрыться.
После неоднократного предупреждения о применении табельного оружия сотрудник ведомства произвёл выстрел в воздух. Так как водитель иномарки всё равно продолжил движение, были сделаны выстрелы в сторону машины.
После этого автомобиль остановился, никто из участников происшествия не пострадал. Водитель иномарки оказался в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы по пяти статьям КоАП РФ.
Нарушитель будет находиться под административным арестом 14 суток.
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