Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Культурные события на неделю с 13 по 20 января
Насыщенные новогодние каникулы сменяются насыщенными буднями и выходными: продолжается рождественский фестиваль Пермской филармонии, открывается фестиваль зимнего фольклора «Сочельник», гастроли театра им. Вахтангова дают старт программе «Золотая маска» в Перми», а театр оперы и балета представляет первую в наступившем году оперную премьеру с выразительным названием «Похмелье». Накануне следующей премьеры – уже в Театре-Театре – пройдёт открытая репетиция мюзикла «Сонная лощина», а также откроются новые выставки и состоится несколько интересных концертов.
Участниками XIII Всероссийского фестиваля зимнего фольклора «Сочельник» (0+) станут коллективы из Ижевска, Екатеринбурга,
Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы и разных городов и посёлков Пермского
края. В программе: конкурс праздничной одежды, рассказы об этнографических
источниках репертуара исполнителей; коллективное разучивание песен и игр с участниками
коллективов, пельменные помочи и мастер-классы, посвящённые разным рукоделиям;
концерты, выставка вертепов, гадания и многое другое. 14 января в 21:00 на
площади у «Губернии» выступят артисты огненного коллектива «Святочные огни».
Пермский
дом народного творчества «Губерния», с 13 по 15 января
В
Органном зале продолжается IX
Международный рождественский фестиваль (6+). В канун Старого Нового года, 13 января в 19:00, камерный Оркестр
В-А-С-Н представит программу «От барокко до рока» (6+). В необычной обработке
прозвучат шедевры барокко и романтизма, хиты ХХ века и сочинения композиторов
XXI века. Этот же оркестр 14 января в 12:00 выступит с детским концертом «Домик
тётушки Виолы» (6+). В истории про Дедушку Альта, Тётушку Виолу и
Контрабаса-Соседа звучание музыки Корелли, Вивальди и Генделя дополнится
«живыми» картинами мастера песочной анимации Андрея Казанцева. 14 января в
19:00 пройдёт заключительный концерт фестиваля – «Французское Рождество» (6+) в
исполнении группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Прозвучат популярные
мелодии из репертуара великих французских шансонье – Эдит Пиаф, Ива Монтана,
Шарля Азнавура; знаменитая пьеса мастера барокко Жана-Батиста Люлли и хит одного
из основателей стиля джаза «мануш» – Джанго Рейнхардта.
Органный
концертный зал, до 14 января
На
сцене «Триумфа» Пермская опера представит первую премьеру 2023 года – оперу «Похмелье» (18+). Монодрама о герое, чувства которого предельно обострены, вскрывает
сюрреализм обычной жизни. «Похмелье» препарирует окружающую действительность,
подчёркивая её сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на
референсах к поп-культуре и показывает новые грани восприятия привычных нам
вещей. Над спектаклем по пьесе драматурга Полины Коротыч и партитуре
композитора Георгия Фёдорова работают режиссёр Фёдор Федотов, дирижёр Иван
Худяков-Веденяпин и медиахудожник Егор Пшеничный. Авторы постановки активно
работают с цифровыми технологиями, включая искусственный интеллект – соавтором сценографии
становится нейросеть.
Частная
филармония «Триумф», 13 и 14 января в 19:00 и 21:00
На
сцене Театра-Театра пройдут гастроли Театра им. Евгения Вахтангова. Показ
спектакля «Война и мир» (16+), претендующего в этом сезоне на «Золотую маску» в восьми номинациях и названного театральными критиками событием года,
станет одним из подарков зрителям к 300-летию Перми. События наполеоновских
войн, размышления о состоянии общества – это фон для истории, рассказанной в
спектакле. На первый план выходят семьи: Ростовы, Болконские, Курагины,
Друбецкие… Жизнь человека в момент перелома эпох. Мир эстетичный, хрупкий,
театральный – всё это поглощается кометой 1812 года.
Пермский
академический Театр-Театр, 13 и 14 января в 19:00
В Театре-Театре
накануне премьеры пройдёт открытая
репетиция мюзикла «Сонная лощина» (12+). Это курсовой спектакль студентов совместного курса Института
современного искусства (Москва) и Театра-Театра; он исполняется на русском и
английском языках. Зрители станут участниками творческого процесса: режиссёр
предложит посмотреть разные части мюзикла с разных мест в зале и поделиться
впечатлениями.
Пермский
академический Театр-Театр, 19 января в 20:00
Концерт
в Перми (16+) даст Виктор
Добронравов – актёр, участник
музыкального коллектива «Ковёр-квартет», вместе с которым представит публике
песни в стиле джаз, соул, фанк, а также кавер-версии известных зарубежных
хитов. Помимо Виктора Добронравова, который отвечает в проекте за вокал, в
состав коллектива входят артист театра «РАМТ» Михаил Шкловский (бас), артист
театра «Ленком» Дмитрий Волков (кахон, перкуссия), Михаил Спасибо (рояль) и
Павел Сураев-Королёв (гитара).
Клуб
«Свобода Concert Hall» (Краснофлотская ул., 15а), 13 января в 19:00
Музей
современного искусства PERMM приглашает на прогулку с философом
Дарьей Хомутовой (18+) по выставке «Следуя (по) муравьиной тропе»,
чтобы услышать диалог человека и природы о телесности, смерти, любви
и одиночестве и узнать, о чём говорят природные вещи, заключённые
в пространстве тотальной инсталляции Сергея Деникина.
В процессе
философской медитации Дарья Хомутова передаст речь природы, спрятанной
в человеческом сознании, речь сознания, спрятанную в самой природе,
их материальную диалектику, взаимодействие и противодействие.
Музей современного искусства PERMM, 14 января
в 15:00
В выставочном
центре «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59, бывшая «Пермская ярмарка»)
откроется мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+). «Ожившие»
пейзажи художника-импрессиониста будут представлены на 12 широкоформатных
экранах – зрители смогут рассмотреть картины во всех деталях, что практически
невозможно сделать в классических галереях.
Главная
составляющая проекта – мультимедийный фильм «Клод Моне. Видеть сердцем», в
основе которого – рассказ о судьбе импрессиониста и 60 «оживающих» картин.
История жизни и творчества Клода Моне рассказывается от имени самого художника
в исполнении профессиональных актёров.
«ЭКСПО Пермь», с 15 января по 15 февраля
«Горьковка»
приглашает на новую выставку «Непокорённый
Ленинград» (16+), посвящённую
80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Представлены издания с 1942 по 2021
год: статьи из сборников, очерки, дневники, воспоминания участников блокады,
документы тех лет, повести и рассказы.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, с 18 января
В
Перми открылась юбилейная персональная выставка Артура Штейникова «Как не любить мне эту землю...» (6+). Представлены 60 произведений художника, в
которых прослеживается его творческий путь, отмеченный стремлением передать
красоту и поэзию повседневности.
Дом
художника, до 31 января
Концерт
в особой атмосфере лютеранской церкви Lux Christmas (12+) с
уникальной храмовой акустикой позволит получить незабываемый опыт восприятия
музыки. Исполнители – артисты Пермского театра оперы и балета: Наталья
Кириллова (сопрано), Евгений Синицын (виола да гамба) и Алексей Сучков (орган).
В программе – рождественские гимны и песнопения с XVI по XX век.
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 15 января в 16:00
В исполнении известного казанского
пианиста Кирилла Егорычева прозвучат избранные произведения легенды
отечественного джаза, композитора Николая Капустина (12+). Концерт приурочен к
100-летию российского джаза.
Частная
филармония «Триумф», 20 января в 19:00
В программе вечера балетов Михаила Фокина (6+) – хореографическая сюита «Шопениана», одноактный балет на музыку Вебера
«Видение Розы», хореографическая миниатюра на музыку пьесы «Лебедь» из сюиты
«Карнавал животных» Сен-Санса «Умирающий лебедь» и фрагмент II действия оперы
«Князь Игорь» – «Половецкие пляски».
Пермский
театр оперы и балета, 13 и 14 января в 19:00
Соликамский
краеведческий музей представляет в Перми инклюзивную выставку об обвинской
росписи «Глобальное искусство
пермской глубинки» (0+) –
арт-пространство с восемью масштабными объектами – прялками, которые
символизируют места бытования обвинской росписи. Деревянные арт-объекты и
конструктор по мотивам обвинской росписи сделали ребята с особенностями
развития в пермской инклюзивной мастерской «Будетляне». Несколько прялок
доступны для незрячих зрителей, так как сделаны с использованием
рельефно-графической технологии. Тактильную зону дополняет интерактивный ковёр
– река Обва, символизирующая территорию Обвинского поречья. Также на выставке
будут представлены фотографии из этнографической экспедиции, которая
проводилась в рамках научно-исследовательской работы в 2022 году на территории
Обвинского поречья, а выставочное пространство будет дополнено цифровым
приложением с образовательной игрой-сторителлингом и каталогом 115 музейных экспонатов.
Пермский
дом народного творчества «Губерния», до 12 февраля
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