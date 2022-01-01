Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Культурные события на неделю с 13 по 20 января Поделиться Твитнуть

Насыщенные новогодние каникулы сменяются насыщенными буднями и выходными: продолжается рождественский фестиваль Пермской филармонии, открывается фестиваль зимнего фольклора «Сочельник», гастроли театра им. Вахтангова дают старт программе «Золотая маска» в Перми», а театр оперы и балета представляет первую в наступившем году оперную премьеру с выразительным названием «Похмелье». Накануне следующей премьеры – уже в Театре-Театре – пройдёт открытая репетиция мюзикла «Сонная лощина», а также откроются новые выставки и состоится несколько интересных концертов.

Участниками XIII Всероссийского фестиваля зимнего фольклора «Сочельник» (0+) станут коллективы из Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы и разных городов и посёлков Пермского края. В программе: конкурс праздничной одежды, рассказы об этнографических источниках репертуара исполнителей; коллективное разучивание песен и игр с участниками коллективов, пельменные помочи и мастер-классы, посвящённые разным рукоделиям; концерты, выставка вертепов, гадания и многое другое. 14 января в 21:00 на площади у «Губернии» выступят артисты огненного коллектива «Святочные огни».

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 13 по 15 января

Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» / фото: Евгений Бирюков

В Органном зале продолжается IX Международный рождественский фестиваль (6+). В канун Старого Нового года, 13 января в 19:00, камерный Оркестр В-А-С-Н представит программу «От барокко до рока» (6+). В необычной обработке прозвучат шедевры барокко и романтизма, хиты ХХ века и сочинения композиторов XXI века. Этот же оркестр 14 января в 12:00 выступит с детским концертом «Домик тётушки Виолы» (6+). В истории про Дедушку Альта, Тётушку Виолу и Контрабаса-Соседа звучание музыки Корелли, Вивальди и Генделя дополнится «живыми» картинами мастера песочной анимации Андрея Казанцева. 14 января в 19:00 пройдёт заключительный концерт фестиваля – «Французское Рождество» (6+) в исполнении группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Прозвучат популярные мелодии из репертуара великих французских шансонье – Эдит Пиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура; знаменитая пьеса мастера барокко Жана-Батиста Люлли и хит одного из основателей стиля джаза «мануш» – Джанго Рейнхардта.

Органный концертный зал, до 14 января

На сцене «Триумфа» Пермская опера представит первую премьеру 2023 года – оперу «Похмелье» (18+). Монодрама о герое, чувства которого предельно обострены, вскрывает сюрреализм обычной жизни. «Похмелье» препарирует окружающую действительность, подчёркивая её сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на референсах к поп-культуре и показывает новые грани восприятия привычных нам вещей. Над спектаклем по пьесе драматурга Полины Коротыч и партитуре композитора Георгия Фёдорова работают режиссёр Фёдор Федотов, дирижёр Иван Худяков-Веденяпин и медиахудожник Егор Пшеничный. Авторы постановки активно работают с цифровыми технологиями, включая искусственный интеллект – соавтором сценографии становится нейросеть.

Частная филармония «Триумф», 13 и 14 января в 19:00 и 21:00

На сцене Театра-Театра пройдут гастроли Театра им. Евгения Вахтангова. Показ спектакля «Война и мир» (16+), претендующего в этом сезоне на «Золотую маску» в восьми номинациях и названного театральными критиками событием года, станет одним из подарков зрителям к 300-летию Перми. События наполеоновских войн, размышления о состоянии общества – это фон для истории, рассказанной в спектакле. На первый план выходят семьи: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие… Жизнь человека в момент перелома эпох. Мир эстетичный, хрупкий, театральный – всё это поглощается кометой 1812 года.

Пермский академический Театр-Театр, 13 и 14 января в 19:00

В Театре-Театре накануне премьеры пройдёт открытая репетиция мюзикла «Сонная лощина» (12+). Это курсовой спектакль студентов совместного курса Института современного искусства (Москва) и Театра-Театра; он исполняется на русском и английском языках. Зрители станут участниками творческого процесса: режиссёр предложит посмотреть разные части мюзикла с разных мест в зале и поделиться впечатлениями.

Пермский академический Театр-Театр, 19 января в 20:00

Концерт в Перми (16+) даст Виктор Добронравов – актёр, участник музыкального коллектива «Ковёр-квартет», вместе с которым представит публике песни в стиле джаз, соул, фанк, а также кавер-версии известных зарубежных хитов. Помимо Виктора Добронравова, который отвечает в проекте за вокал, в состав коллектива входят артист театра «РАМТ» Михаил Шкловский (бас), артист театра «Ленком» Дмитрий Волков (кахон, перкуссия), Михаил Спасибо (рояль) и Павел Сураев-Королёв (гитара).

Клуб «Свобода Concert Hall» (Краснофлотская ул., 15а), 13 января в 19:00

Музей современного искусства PERMM приглашает на прогулку с философом Дарьей Хомутовой (18+) по выставке «Следуя (по) муравьиной тропе», чтобы услышать диалог человека и природы о телесности, смерти, любви и одиночестве и узнать, о чём говорят природные вещи, заключённые в пространстве тотальной инсталляции Сергея Деникина.

В процессе философской медитации Дарья Хомутова передаст речь природы, спрятанной в человеческом сознании, речь сознания, спрятанную в самой природе, их материальную диалектику, взаимодействие и противодействие.

Музей современного искусства PERMM, 14 января в 15:00

В выставочном центре «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59, бывшая «Пермская ярмарка») откроется мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+). «Ожившие» пейзажи художника-импрессиониста будут представлены на 12 широкоформатных экранах – зрители смогут рассмотреть картины во всех деталях, что практически невозможно сделать в классических галереях.

Главная составляющая проекта – мультимедийный фильм «Клод Моне. Видеть сердцем», в основе которого – рассказ о судьбе импрессиониста и 60 «оживающих» картин. История жизни и творчества Клода Моне рассказывается от имени самого художника в исполнении профессиональных актёров.

«ЭКСПО Пермь», с 15 января по 15 февраля

«Горьковка» приглашает на новую выставку «Непокорённый Ленинград» (16+), посвящённую 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Представлены издания с 1942 по 2021 год: статьи из сборников, очерки, дневники, воспоминания участников блокады, документы тех лет, повести и рассказы.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 18 января

В Перми открылась юбилейная персональная выставка Артура Штейникова «Как не любить мне эту землю...» (6+). Представлены 60 произведений художника, в которых прослеживается его творческий путь, отмеченный стремлением передать красоту и поэзию повседневности.

Дом художника, до 31 января

Концерт в особой атмосфере лютеранской церкви Lux Christmas (12+) с уникальной храмовой акустикой позволит получить незабываемый опыт восприятия музыки. Исполнители – артисты Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова (сопрано), Евгений Синицын (виола да гамба) и Алексей Сучков (орган). В программе – рождественские гимны и песнопения с XVI по XX век.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 15 января в 16:00

В исполнении известного казанского пианиста Кирилла Егорычева прозвучат избранные произведения легенды отечественного джаза, композитора Николая Капустина (12+). Концерт приурочен к 100-летию российского джаза.

Частная филармония «Триумф», 20 января в 19:00

В программе вечера балетов Михаила Фокина (6+) – хореографическая сюита «Шопениана», одноактный балет на музыку Вебера «Видение Розы», хореографическая миниатюра на музыку пьесы «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Сен-Санса «Умирающий лебедь» и фрагмент II действия оперы «Князь Игорь» – «Половецкие пляски».

Пермский театр оперы и балета, 13 и 14 января в 19:00

Соликамский краеведческий музей представляет в Перми инклюзивную выставку об обвинской росписи «Глобальное искусство пермской глубинки» (0+) – арт-пространство с восемью масштабными объектами – прялками, которые символизируют места бытования обвинской росписи. Деревянные арт-объекты и конструктор по мотивам обвинской росписи сделали ребята с особенностями развития в пермской инклюзивной мастерской «Будетляне». Несколько прялок доступны для незрячих зрителей, так как сделаны с использованием рельефно-графической технологии. Тактильную зону дополняет интерактивный ковёр – река Обва, символизирующая территорию Обвинского поречья. Также на выставке будут представлены фотографии из этнографической экспедиции, которая проводилась в рамках научно-исследовательской работы в 2022 году на территории Обвинского поречья, а выставочное пространство будет дополнено цифровым приложением с образовательной игрой-сторителлингом и каталогом 115 музейных экспонатов.

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 12 февраля

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