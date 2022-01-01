Максим Артамонов В Перми заработала «горячая линия» по теплу в детсадах и школах На вопросы отвечают чиновники городского департамента образования Поделиться Твитнуть

С 12 по 17 января родители могут задать вопросы чиновникам о том, как соблюдается температурный режим в образовательных учреждениях Перми — школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Горячую линию" проводят специалисты департамента образования.

Вопросы можно задать по тел/ 212-65-34.

График работы «горячей линии»: 12, 16, 17 января — с 09:00 до 18:00, 13 января — с 09:00 до 17:00.

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