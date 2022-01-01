Максим Артамонов В Пермском крае на трассе погиб водитель иномарки Он выехал на встречную полосу во время поездки из Усолья в Березниики Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

Сегодня, 12 января, на мосту через Каму водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис». В результате аварии водитель «Рено Сандеро» погиб на месте, сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Прикамья.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло в 19.30, когда водитель первой иномарки, мужчина 1969 г.р., ехал со стороны Усолья в направлении Березников. За рулём встречного автомобиля находился водитель 1994 г.р.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

В связи с происшествием Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать переменчивые погодные условия — выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких перестроений и манёвров.

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