Максим Артамонов Из Чайханы в центре Перми эвакуировали людей Причиной стало задымление в вентиляции Поделиться Твитнуть

Вечером 12 января в Чайхане на ул. Ленина в Перми произошло задымление в вентиляционном канале. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 20:19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что к жертвам выехали 16 пожарных на четырёх машинах. Из кафе были эвакуированы 20 человек персонала и 60 посетителей. Никто не пострадал.

По данным спасателей, задымление произошло в вентиляционном канале в мангальной зоне кафе. При этом открытого горения не было.

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