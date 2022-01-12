Губернатор Дмитрий Махонин: Всероссийские события Пермь-300 могут стать импульсом для развития региона и страны Поделиться Твитнуть

В четверг, 12 декабря, на заседании правительства края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсуждён ход подготовки ключевых масштабных событий празднования 300-летия Перми в направлениях культуры, спорта и молодёжной политики.

«Помимо всех инфраструктурных проектов, о которых мы часто подробно говорим, большое значение имеет и событийная программа. Чтобы она была максимально масштабной, мы в течение трех лет вели большую работу, боролись за проведение в 2023 году в Перми больших мероприятий федерального уровня, — заявил Дмитрий Махонин. — Но, подчеркну, все эти события — это не праздник ради праздника. Мы понимаем, в каких условиях живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Но, несмотря на это, мы хотим привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Пермского края в различных отраслях и сделать так, чтобы они сами стали участником юбилейных событий. Также мы рассчитываем, что масштабные события Пермь-300 станут новым импульсом для развития спорта, культуры и науки не только Пермского края, но и России в целом».

Исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края Ирина Миусская представила событийную программу года 300-летия Перми в направлении спорта. Всего в 2023 году планируется провести в Прикамье более 30 крупных спортивных мероприятий.

Уже стартовал Фестиваль зимних видов спорта, центральной площадкой которого стал каток перед Театром-Театром. Он до середины марта. В начале января прошли всероссийские соревнования юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», а Чусовой сейчас принимает Всероссийские соревнования и этапы Кубка России по фристайлу.

С 14 по 16 февраля на льду УДС «Молот» титулы сильнейших разыграют среди участников Первенства России по фигурному катанию на коньках. С 28 февраля по 2 марта здесь же пройдет чемпионат России по самбо. В СК им. Сухарева с 14 февраля стартует Первенство России по скалолазанию. С 17 по 21 августа Пермь примет всероссийский финал летней спартакиады трудящихся России. В начале сентября пройдет Пермский марафон — одно из крупнейших «беговых» событий России, в котором примут участие жители порядка 40 регионов страны.

Программа самых значимых событий спорта завершится осенью центральным спортивным событием не только в жизни региона, но и всей страны — Международным форумом «Россия — спортивная держава», участниками и гостями которого станут более пяти тысяч человек. В его рамках пройдёт международный турнир URAL Fighting Championship по смешанному боевому единоборству ММА.

В ходе осуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что этот форум станет особо значимым для спорта не только Прикамья, но и всей России: «Будут приняты знаковые решения в рамках переконфигурации международного спортивного сотрудничества — сейчас большая работа проводится по линии администрации президента, Министерства спорта РФ, правительства в целом. Мы также будем непосредственно принимать в этом участие: говорю с осторожностью, но мы рассчитываем на успех».

Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала, что в 2023 году основные мероприятия событийной программы будут проходить преимущественно в летний период на всех возможных площадках Перми.

Первым крупным мероприятием в сфере культуры, которое состоится в юбилейный год в столице Пермского края, станет финал фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Всего в Пермь съедутся 100 победителей региональных этапов из 14 субъектов ПФО: прикамцы познакомятся с их творчеством, а представители регионов-соседей станут участниками событий юбилея столицы Прикамья. Финал пройдет 22 апреля 2023 года на сцене Пермского академического Театра-Театра.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников доложил, что в рамках событийной линейки мероприятий 300-летия Перми для молодежи ключевым станет XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который откроется с 26 мая, а награждение победителей состоится 31 мая. Его участниками будут более 3,5 тыс. человек из числа студенческой молодежи, а также более 400 волонтеров.

Алексей Черников рассказал, что фестиваль начнется с церемонии открытия в современном формате «сайт-специфик» с использованием городских пространств. Конкурсные просмотры традиционно пройдут по десяти направлениям, самым масштабным станет направление «Региональные программы» — концерты, объединенные единым концептуальным режиссерским решением и транслирующие национальные и культурные особенности регионов. Ключевые мероприятия пройдут в Пермском театре оперы и балета и академическом Театре-Театре: посетить их смогут все желающие. Кроме того, в течение всей недели будет работать фан-зона на площади перед Театром-Театром, а также фестивальные городки в парках и скверах всех районов Перми.

По словам Алексея Черникова, наследием фестиваля для Пермского края станут новые арт-объекты, созданные в рамках конкурсного направления «Арт», коллекция авторской одежды «Пермь — 300» от молодых дизайнеров и большой концертный тур с лучшими номерами фестиваля по муниципалитетам Пермского края. Также по итогам фестиваля планируется создание продюсерского центра, основной деятельностью которого будет выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи нашего региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.