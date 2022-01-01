Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Музее современного искусства PERMM пройдёт «сеанс воскрешения» Забытая работа Александра Бродского предстанет перед зрителями 14 января Поделиться Твитнуть

фото: Наиля Аллахвердиева

В Музее современного искусства PERMM 14 января открывается выставка одного экспоната: будет показана инсталляция Александра Бродского «Зима» (18 +) — в отдельном зале на втором этаже.

У этой работы удивительная история. Она впервые была показана на Венецианской биеннале современного искусства в 2000 году, и тогда о ней писали взахлёб все критики. Спустя десять лет, в 2010-м, инсталляция была передана в музей PERMM, однако ни директор музея Наиля Аллахвердиева, ни главный хранитель Наталья Суркова не помнят, чтобы эта работа выставлялась, хотя персональные выставки Бродского были в Перми неоднократно. «Зима» — очень технологичная и сложная инсталляция, и она хранилась в разобранном виде, поскольку никто просто не знал, как её инсталлировать, в том числе и сам художник: не сохранилось ни инструкций, ни фото.

…И вот нынче музей решил закрыть этот гештальт, восстановить «Зиму» и показать её зрителям. Наиля Аллахвердиева пишет в социальных сетях:

«Друзья, у нас прекрасная история, мы решили восстановить проект Саши Бродского, который в разобранном виде с 2010 года хранился на складе музея и никто не знал, как его собрать… Саша тоже ничего не смог найти. Мы два года пытались разобраться, и вот разобрались. Это было сложно, зато теперь все сделано как следует, всё будет работать, разбираться и собираться… Саша вообще не думал, что её возможно восстановить, и это чудо!»

Слова «чудо» и «волшебство» всё время повторяются в речи музейщиков, рассказывающих об этой удивительной работе. «Зима» — это «живая» «хрущёвка», пятиэтажный дом с заснеженной крышей, от которой периодически поднимается пар, а окна освещаются и гаснут, и в освещённых окнах происходит наполовину увиденная, наполовину угаданная обычная жизнь: люди ужинают, общаются, занимаются любовью… Зритель чувствует себя прохожим, ненароком подглядывающим за чужой жизнью — думается, каждому жителю северных широт, где зимой рано темнеет, известен этот эффект нечаянного заглядывания в освещённые окна, когда кажется, что жизнь там непременно прекрасная.

«Хрущёвка» в инсталляции Бродского отражается в зеркальном лабиринте, создавая эффект бесконечного повторения, безысходности и в то же время уютной упорядоченности.

В общем, работа мистическая, метафорическая и очень глубокая.

По словам Наили Аллахвердиевой, это не первый подход музея к «Зиме». Прошлые окончились неудачей, но на сей раз всё получилось. В процессе восстановления инсталляции сотрудники музея то и дело совершали небольшие открытия: так, при распаковке частей конструкции внутри DVD-проигрывателей обнаружились оригинальные диски, совершенно сохранные, и это тоже чудо.

Сейчас «вокрешение» успешно завершено, и «Зима» будет экспонироваться всю зиму — то есть до начала марта. Посмотреть на чудо специально приедет в Пермь автор — Александр Бродский, правда, дата его приезда пока неизвестна.

фото: Наиля Аллахвердиева

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