Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне Пермяков приглашают «увидеть сердцем» Поделиться Твитнуть

фото: РА "МАРТ"

15 января в выставочном центре «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59, бывшая «Пермская ярмарка») откроется мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+), посвящённая жизни и творчеству французского художника Клода Моне, одного из основоположников импрессионизма. Именно его картина «Впечатление. Восходящее солнце», написанная в 1872 году, дала название новому направлению в живописи. Главными сюжетами картин живописца были свет и воздух, а основным принципом работы – быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре.

Автор проекта – креативная студия «Р-Арт», известная циклом фильмов «Великие русские живописцы». Специально для этой мультимедийной выставки были оцифрованы 60 картин Клода Моне, многие из которых можно увидеть только в иностранных музеях — в Лувре, Национальной галерее в Лондоне и т.п. На выставке «ожившие» пейзажи художника-импрессиониста будут представлены на 12 широкоформатных экранах — зрители смогут рассмотреть картины во всех деталях, что практически невозможно сделать в классических галереях.

Главная составляющая проекта – мультимедийный фильм «Клод Моне. Видеть сердцем», в основе которого – рассказ о судьбе импрессиониста и 60 «оживающих» картин. История жизни и творчества Клода Моне рассказывается от имени самого художника в исполнении профессиональных актеров.

Повествование о живописце продолжится и в аванзале выставки, но уже в другом формате – интерактивном. Иллюстрированные информационные стенды, сенсорные панели с подробными сведениями и интересными фактами позволят глубже изучить жизненный путь импрессиониста, а 3D-голограммы и фотозоны – погрузиться в его творчество. Интерактивные технологии делают посещение выставки увлекательным для всех поколений, включая самых маленьких зрителей.

Премьера проекта «Клод Моне. Видеть сердцем» состоялась летом 2022 года, Пермь станет третьим городом в России, где он будет показан. Мультимедийные проекты о великих живописцах, создаваемые с использованием современных технологий – это прекрасная возможность увидеть в одном месте работы гениев, которые хранятся в разных точках мира, а также познакомиться с биографиями и личностями художников.

Выставка с «ожившими» картинами Клода Моне будет работать в Перми ежедневно с 15 января по 15 февраля. Приобрести билеты можно непосредственно в КВЦ «Пермь Экспо», а также онлайн: https://perm-expo.timepad.ru/event/2286450/. Для удобства зрителей посещение организовано в формате сеансов, так что рекомендуется приобретать билет заранее на удобное время.

фото: РА "МАРТ"

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