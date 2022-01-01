Максим Артамонов В прошлом году в Пермском крае самыми популярными именами детей стали Ева и Артём Такие имена своим детям дали более 2 тыс. пермяков Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Комитет ЗАГС Пермского края подсчитал, какие имена в 2022 году давали родители своим детям. Чаще всего девочек называли Евами (1050 новорождённых), а мальчиков — Артёмами (1220 новорождённых).

В десятке самых популярных имен среди мальчиков — Артём, Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Лев, Дмитрий, Марк, Роман и Иван.

В комитете пояснили, что по сравнению с 2021 годом популярность набирают такие имена, как Максим, Арсений, Егор и Богдан. А утрачивают популярность Олег, Пётр и Станислав.

В десятке самых популярных имен у девочек оказались Ева, София, Анна, Виктория, Мария, Алиса, Варвара, Полина, Василиса и Анастасия.

В прошлом году выросла популярность имен Мирослава, Стефания и Есения — ими стали называть девочек на 80% чаще, чем в 2021 году. А имя Таисия стало популярнее в два раза: в 2021 году так назвали 153 девочки, а в 2022-м — уже 333, отметили в региональном ЗАГСе.

Среди необычных мужских имен в прошлом году были Роберт (58 мальчиков), Даниэль (22), Марсель (54), Теодор (2), Леон (30), а также древнеславянские или древнееврейские имена — Тихон (20), Серафим (12), Никон (2), Прохор (12), Илай (2). А у девочек — Злата (183), Аврора (71), Мила (36), Афина (27), Адель (20), Теона (33) и Тея (8).

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