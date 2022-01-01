Максим Артамонов В Перми будут судить обвиняемого в убийстве ребёнка мужчину Происшествие случилось в январе прошлого года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

СУ СК РФ по Пермскому краю закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в истязании и убийстве малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года в Мотовилихинском районе Перми мужчина систематически избивал сына своей сожительницы. С 14 по 17 января 2022 года обвиняемый нанёс удары руками, ногами, а также неустановленным следствием тупым твёрдым предметом по голове и телу ребёнка.

С полученными травмами мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ребёнок скончался спустя сутки.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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