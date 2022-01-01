Максим Артамонов В одной из деревень Пермского края жители остались без воды Местные власти заявили, что ситуация под контролем Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ ВКОнтакте

В деревне Паршакова Красновишерского района сложилась чрезвычайная ситуация — третьи сутки в населённом пункте нет воды даже на колонках. Люди вынуждены растапливать снег. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

Они пояснили, что на основной водонапорной башне от старости труба пришла в негодность.

«Удивляет безразличие к данной проблеме районных властей. Если сейчас срочно не восстановить водоснабжение, то трубопровод из-за отсутствия движения воды перехватит морозы во многих местах. И тогда водоснабжение деревни Паршакова прекратится до самого лета», — написали жители.

В администрации Красновишерска рассказали, что 10 января в 08:46 в ЕДДС поступило обращение от жительницы деревни Паршакова о том, что в населённом пункте не стало холодной воды. Эту информацию передали директору МУП ЖК «Верх-Язьвинский».

«Бригада выехала на осмотр системы водоснабжения, был обнаружен порыв, произошло перемерзание трубы, идущей от водонапорной башни. Был произведён отогрев трубы до тёмного времени суток, но эти работы положительного результата не дали», — пояснили чиновники.

Чтобы продолжить работы на участке, 11 января из Соликамска привезли глубинный насос для запитки водой из резервной скважины.

Для жителей Паршакова власти пообещали организовать на каждой улице подвоз питьевой воды. В местной школе введено самостоятельное обучение с консультациями педагогов. Сейчас школа отапливается собственной котельной — вода в систему отопления постоянно добавляется.

Деревня Паршакова расположена на правом берегу реки Язьва, в 53 км к юго-востоку от Красновишерска. По данным переписи 2010 года, в населённом пункте жили 144 человека.

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