В Перми фиксируют 10-балльные автомобильные пробки Отставание общественного транспорта от графиков составляет уже 20 минут Поделиться Твитнуть

На отдельных участках улиц Перми образовались автомобильные пробки в 9-10 баллов, информацию об этом публикует гортранс. В ведомстве сообщают, что маршруты общественного транспорта отстают от графика на 20 минут.

По данным портала Яндекс.Пробки, заторы образовались на улицах Пушкина, Попова, Сибирской, Ленина и шоссе Космонавтов.

Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности выбирать для объезда более свободные улицы.

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