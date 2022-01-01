Елена Синица «Пермь Экспо» стал членом Российского союза выставок и ярмарок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2022 года конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо» стал членом Российского союза выставок и ярмарок. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края. В планах КВЦ в ближайшее время выйти на проведение 8-10 мероприятий в месяц. Это возможно, если задействовать площадь центра на 100%. Сейчас здесь проводится ежемесячно до пяти мероприятий, отметил управляющий «Пермь Экспо» Дмитрий Карпенко.

Он также заявил, что территория КВЦ оснащена в соответствии с мировыми стандартами выставочной деятельности. Со временем площади центра планируется расширить в четыре раза.





Напомним, в прошлом году Корпорация развития Пермского края заключила с Х5 Retail Group договор купли-продажи здания бывшего гипермаркета «Карусель» по ш. Космонавтов, 59 в Перми. Одновременно с правом собственности на здание КРПК получила право на участок в 40,2 тыс. кв. м. Здание и земля выкупались специально под конргрессно-выставочный центр Перми.

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