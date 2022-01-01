Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Флаэртиана-2023» открывает приём заявок Международный фестиваль документального кино пройдёт с 15 по 21 сентября Поделиться Твитнуть

Дирекция объявила об открытии приёма заявок на Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+). В этом году он пройдёт с 15 по 21 сентября.





В программе фестиваля традиционно три конкурса: международный, национальный — «Российская Флаэртиана» — и студенческий. Заявки на участие в международном и национальном конкурсах принимаются до 10 мая включительно. Приём заявок на студенческий конкурс продлится до 25 июня.





Для подачи заявки нужно заполнить форму на сайте «Флаэртианы». К фильмам, претендующим на участие в фестивале, есть несколько основных требований: фильм должен быть выполнен в стилистике Роберта Флаэрти, заложенной им в картине «Нанук с Севера» (12+), — длительное наблюдение, «привычная камера»; картина должна быть закончена не ранее 1 января 2022 года; есть также ряд технических требований.





Списки участников международного, национального и студенческого конкурсов будут объявлены на сайте фестиваля после 1 июля.





«Флаэртиана» в 2023 году пройдёт в 23-й раз.





На фестивале будут вручены награды:





— Гран-при за лучший фильм фестиваля — «Большой Золотой Нанук» и премия 250 тыс. руб.;





— Приз «Серебряный Нанук» за лучшую режиссуру и премия 75 тыс. руб.;





— Приз «Серебряный Нанук» за лучший сценарий и премия 75 тыс. руб.;





— Приз «Малый золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана» и премия 75 тыс. руб.;





— Приз за лучший студенческий фильм и премия 50 тыс. руб.

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