За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 160 новых случаев коронавируса
Один пациент скончался
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 66 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 23 человека, выздоровели 177, один пациент скончался.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, а также в Пермском и Лысьвенском округах.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 104. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9193 человека.
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