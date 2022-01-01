За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 160 новых случаев коронавируса Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 66 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 23 человека, выздоровели 177, один пациент скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, а также в Пермском и Лысьвенском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 104. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9193 человека.

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