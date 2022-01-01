Елена Синица В другие регионы России из Прикамья уехали 53 тысячи человек Чаще всего пермяки выбирали Краснодарский край и Московскую область Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь 2022 года из Пермского края в другие регионы России уехали 53 685 человек. Напротив, приехали в регион из других субъектов РФ 50 999 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

Чаще всего жители Прикамья выбирали для переезда регионы Южного, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов.





Например, самыми популярными оказались Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, Свердловская область, Республика Татарстан.





В целом же, покинули регион (уехавшие как в другие страны, так и в другие регионы страны) чуть более 58 тыс. человек, а прибыло 54,4 тыс. В другие страны уехали 4,3 тыс.человек. Чаще всего пермяки делали выбор в пользу Армении, Киргизии и Туркменистана, а также Индии, Китая и Грузии.

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