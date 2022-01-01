Максим Артамонов В Перми почти 100 участков в долинах малых рек перешли в муниципальную собственность На этих территориях будет развиваться эколого-просветительская и рекреационная инфраструктура в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в рамках проекта «Зелёное кольцо» 98 земельных участков оформлены в муниципальную собственность, а 15 из них уже переданы МКУ «ГорЗеленСтрою» на праве безвозмездного пользования. Эти участки расположены в долинах рек Егошихи и Данилихи, а также Ивы, Мулянки, Уинки и их притоков.

Сотрудники учреждения уже провели обследование речных долин. На части территорий они зафиксировали несанкционированные объекты — гаражи, овощные ямы, свалки, которых не должно быть в долинах рек. В этом году чиновники обещают демонтировать эти объекты и уборать мусор.

Муниципальное казённое учреждение «Городское зелёное хозяйство» («ГорЗеленСтрой») было создано в Перми в феврале 2022 года года. Оно управляет питомником, где будут выращивать растения, чтобы потом высаживать их на улицах, в парках и скверах.

«Зелёное кольцо» — часть проекта «Пермь-300». В его рамках, кроме Чернявского леса, планируется благоустроить береговые территорий малых рек Перми Егошихи и Данилихи. В этих местах чиновники обещают создать инфраструктуру для комфортного отдыха. На территории Егошихинского культурно-мемориального парка работы уже начались. Подрядчик обустраивает будущие пешеходные дорожки и выполняет земляные работы для прокладки коммуникаций. Ремонт должен быть завершён в ноябре 2023 года.

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