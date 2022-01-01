Максим Артамонов В Пермском крае в новогодние праздники в скорую поступило более 15 тысяч звонков Больше всего вызовов было связано с ОРВИ Поделиться Твитнуть

Пермская станция скорой помощи опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» статистику по вызовам за декабрь прошлого года и за новогодние праздники с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

В праздники в скорую поступило 15,3 тыс. вызовов (госпитализировано 4,1 тыс. человек), а за декабрь 2022 года — 47,3 тыс. (госпитализировано 14,4 тыс. человек).

Чаще всего пермяки вызывали медиков из-за ОРВИ — это 4,9 тыс. звонков. При этом более половины вызовов пришлось на детей.

Кроме того, 219 человек получили травмы на улице и в общественных местах, а 31 человек обратился с переохлаждением (за весь декабрь было 50 вызов). В связи с алкогольным отравлением к медикам за помощью обратились 673 пермяков, из них 204 — женщины. При этом за весь декабрь поступило 1 766 таких вызовов.

Среднее время прибытия на вызов составило 17,5 минут, а среднее время прибытия на ДТП — 14,2 минуты.

Статистические данные собраны в Перми и Пермском районе, а также в Добрянском, Краснокамском, Ильинском городских округах. Пермская станция скорой помощи работает в этих территориях.

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