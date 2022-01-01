Елена Синица Новогодние подарки разочаровали 16% пермяков Больше недовольных среди мужчин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полученные подарки на Новый год вызвали чувство разочарования у 16% пермяков. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Каждый второй горожанин удовлетворен полученным подарком на 100%. Примерно 31% опрошенных скорее удовлетворен. Причем мужчин, недовольных подарками больше, чем женщин: 22 и 11% соответственно. Судя по комментариям, чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки.





Среди тех подарков, которые однозначно понравились: бытовая техника, гаджеты, ювелирные украшения и косметика. При этом подарки заранее были выбраны принимающей стороной. Не понравившиеся подарки 36% оставят себе с надеждой, что они когда-то пригодятся. Еще 17% передарят их, а 10% — выбросят.

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