Максим Артамонов Двое подростков из Чайковского пытались покончить с собой Происшествия зафиксированы в новогодние каникулы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае руководитель Чайковской станции скорой помощи Николай Сухопяткин в программе «03 информирует» ТК «Чайковский ТВ» подвёл итоги работы службы с 1 по 8 января. По словам медика, за это время было зафиксировано три попытки суицида.

«В Чернушке один, 43 года, мужчина. И у нас в Чайковском — молодой человек 16 лет и девушка 15 лет. Все пытались нанести себе ранения, но не смертельные», — заявил Николай Сухопяткин.

По его словам, всего за неделю новогодних праздников в Чайковском было почти 2 тыс. вызовов — это в два раза больше, чем обычно. За это же время было госпитализировано почти 500 человек — тоже в два раза больше обычного.

Когда в регионе начались аномальные морозы, в Чайковском произошло три случая обморожения. Среди пострадавших трое мужчин 23-69 лет, которые оказались на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Всего с начала года в городе произошло 126 несчастных случаев — вдвое больше обычного. За это время зафиксировано 22 криминальные травмы (в основном, побои), а также 3 уличные травмы.

Возросло и количество подозрений на инсульт: 30 случаев (обычно в пределах 20). Три человека пострадали в ДТП и столько же попало в больницу с отравлением. От ковида в Чайковском лечатся от четырёх до семи человек.

Среднее время ожидания бригады скорой помощи в этот период составило 33 минуты. Это произошло из-за высокой нагрузки по вызовам. Обычно скорая приезжает в течение 14-15 минут.

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