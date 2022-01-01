Елена Синица
В Прикамье обновили состав краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата
В совет вошли ещё семь человек
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об обновлении состава краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, в совет вошли президент ПТПП Вячеслав Белов, глава Перми Алексей Дёмкин, руководитель краевого УФСНС Наталья Гурова, управляющая Пермским отделением Сбербанка Анна Салеева, директор "Пермэнерго" Вячеслав Костецкий, исполнительный директор «Промпроект-Оценка» Юлия Трошева, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Яна Никитина.
В то же время, покинула совет экс-вице-президент ПТПП Елена Гилязова. В июне она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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