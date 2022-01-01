Впервые за четыре месяца в Прикамье за сутки не зарегистрировано ни одного случая гибели от коронавируса Заболели за сутки 130 местных жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 130 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 76 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 15 человек, 198 выздоровели.

Отмечается, что летальных случаев не зарегистрировано. Последний раз нулевая смертность за сутки в регионе фиксировалась 15 сентября 2022 года.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Соликамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 455 944. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9192 человека.

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