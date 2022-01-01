Елена Синица В 2022 году в Пермском крае было открыто на 5% меньше вакансий, чем годом ранее Однако возросло число резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедший год в Пермском крае было открыто на 5% меньше вакансий, чем в 2021 году. В то же время число резюме увеличилось на 14%. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

По данным экспертов, наиболее заметное снижение активности работодателей было замечено после февральских событий. Сказались стресс, санкционное давление и неизвестность в вопросе экономических перспектив. Однако самым непростым для рынка труда стал май 2022 года. Тогда количество открытых вакансий в регионе стало на 27% меньше, чем в этот же месяц 2021 года. Летом ситуация сменила курс в лучшую сторону.

В июне число вакансий возросло на 14% по сравнению с маем. К декабрю активность работодателей стала максимальна близка к уровню предыдущего года. Активность соискателей на протяжении 2022 года также была неравномерной. В частности, наблюдался всплеск интереса к поиску работы в летние месяцы, что нехарактерно для этого сезона. Одна из причин: уход некоторых иностранных компаний, однако не стоит переоценивать влияние этого фактора, говорят эксперты.

В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие жители региона открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу.

Таким образом, активность работодателей в регионе формально была ниже, чем активность соискателей. Тем не менее, конкуренция за персонал осталась очень серьёзной. В течение 2022 года в среднем на одну вакансию в регионе приходилось 4,5 активных резюме.

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