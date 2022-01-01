Максим Артамонов В Перми на 20% снизилось количество бездомных животных В этом году чиновники хотят увеличить плановые показатели по отлову собак на улицах города Поделиться Твитнуть

В Управлении по экологии и природопользованию Перми отчитались о количестве животных без владельцев в городе. По данным властей, в 2022 году их было 2700. Это меньше, чем в 2020-м, на 20%.

В 2023 году мэрия планирует увеличить показатели по отлову собак. Согласно программе «Обращение с животными без владельцев на территории города Перми», будет отловлено 1,8 тыс. особей. В прошлом году этот показатель составлял 1,77 тыс.

По данным городского управления по экологии, в течение трёх последних лет также отмечается уменьшение количества покусов жителей со стороны безнадзорных животных — по сравнению с 2020 годом этот показатель снизился на 26%.

Больше всего животных без владельцев власти насчитали в Новом Крыму, Закамске, Вышке-2, Нижней Курье, Нагорном и Заостровке. Одновременно на этих территориях фиксируется существенное снижение плотности животных по сравнению с 2020-м. Наименьшая плотность бездомных собак зафиксирована в м/р Садовый и Балатово, а также в Свердловском районе и центре Перми.

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель приюта для животных «Матроскин» Галя Море, бездомных собак в городе стало действительно меньше — строятся муниципальные приюты для животных и происходит отлов на улицах. В то же время она отметила много случаев, когда люди жаловались, что «отлов совершается неправильно, достаточно жестокими способами, на глазах у детей».

Галя Моря сослалась на опыт других регионов, где налажена работа муниципальных приютов, и призвала отказаться от гонки за количественными показателями по отлову, сосредоточившись на качестве.

«Возможно, наш город отчаянно нуждается в квалифицированных людях, которые работают в службе отлова и в муниципальном приюте. И может быть, вместо того, чтобы увеличивать количество отлавливаемых собак, поработать над качеством, потому что люди работают за очень низкую зарплату. Часто это те, кто был осуждён за административные правонарушения. Например, у нас в «Матроскине» работают только профессиональные врачи и ассистенты — люди с образованием, которые действительно могут оказать помощь за достойную зарплату», — пояснила зоозащитница.

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