В Перми 10 января из-за морозов закрылись катки Они возобновят работу 11 января Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Во вторник, 10 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями для подготовки и заливки льда закрываются муниципальные катки, работающие в рамках проекта «Ледовый сезон», об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Так, не будет работать каток на стадионе «Юность» (ул.Революции, 27), на стадионе «Гайва» (ул.Карбышева, 52), на стадионе «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), в спортивном комплексе «Победа» (ул. Обвинская, 9), на стадионе «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у фабрики «Гознак» (ул. Кавалерийская, 3а), на стадионе «Авангард» (ул. Светлогорская, 14), возле детско-юношеского центра «Фаворит» (ул. Репина, 69). Катки возобновят работу 11 января.

Напомним, бесплатное посещение муниципальных катков в рамках проекта «Ледовый сезон» возможно по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

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