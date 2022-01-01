В Перми в двух районах на сутки отключат холодную воду Поделиться Твитнуть

С 10 часов утра 10 января для проведения планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ на коммунальных сетях в двух десятках домов Свердловского и Кировского районов отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».

Адреса отключений:

ул. Островского, 95,70, 72, 72А, 74;

ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78А, 49, 51, 80, 82, 84;

ул. Рабоче-Крестьянская, 30;

ул. Фонтанная, 9, 14, 16;

ул. Шишкина, 20.

Работы продлятся до 10 часов утра 11 января. Жителям рекомендуют сделать запасы воды.

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