За сутки в Пермском крае подтверждено 82 новых случая коронавируса Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 82 новых случая COVID-19. Среди заражённых 24 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано девять человек, два пациента скончались. Выздоровели 110 местных жителей.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Пермском и Соликамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 455 814. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9192 человека.





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