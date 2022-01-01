Елена Синица В Перми открылся первый магазин Bona Fide Компания вышла на рынок в 2015 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» состоялось открытие магазина женской одежды Bona Fide. Он представлен в Перми впервые. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В магазине можно приобрести леггинсы, лосины, купальники, спортивные костюмы, платья, майки, юбки, комбинезоны, а также аксессуары и спортивное питание.

Весь цикл создания моделей осуществляется в Санкт-Петербурге.





Компания Bona Fide не сотрудничает с производством в Китае, говорится на сайте организации.





Компания вышла на рынок в 2015 году. За это время открылось по одному магазину в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Самаре.





В Перми магазин разместился на 2 этаже ТРЦ «Планета», его площадь 31 кв. м.

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