Елена Синица
В Перми открылся первый магазин Bona Fide
Компания вышла на рынок в 2015 году
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В ТРЦ «Планета» состоялось открытие магазина женской одежды Bona Fide. Он представлен в Перми впервые. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
В магазине можно приобрести леггинсы, лосины, купальники, спортивные костюмы, платья, майки, юбки, комбинезоны, а также аксессуары и спортивное питание.
Весь цикл создания моделей осуществляется в Санкт-Петербурге.
Компания Bona Fide не сотрудничает с производством в Китае, говорится на сайте организации.
Компания вышла на рынок в 2015 году. За это время открылось по одному магазину в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Самаре.
В Перми магазин разместился на 2 этаже ТРЦ «Планета», его площадь 31 кв. м.
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