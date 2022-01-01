Больше половины ищущих в Пермском крае работу хотят освоить новую профессию Чаще всего соискатели хотят овладеть информационными технологиями Поделиться Твитнуть

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Около 64% соискателей из Пермского края заявили о желании сменить в 2023 году сферу профессиональной деятельности: точно это сделают 36%, а 28% — скорее да, чем нет. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

К новым специальностям пристальнее остальных присматриваются работники сферы безопасности (79%), добычи сырья (75%) и транспорта (72%). При этом представители сферы госслужбы чаще всех заявляли об однозначной готовности к смене профессии.

Доля соискателей из Прикамья, не имеющих подобных планов, составляет всего 16%: из них 8% точно не будут менять профессию, еще 8% — скорее нет, чем да. Однозначно не планируют менять профессию 26% HR-менеджеров, 23% маркетологов и 22% специалистов по закупкам.

В качестве профессиональной области для перехода чаще всего рассматривается сфера информационных технологий. Так заявили 13% респондентов. По 9% соискателей Прикамья, желающих сменить профессию, рассказали об интересе к продажам, маркетингу и рекламе, а также банковской сфере.

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