В селе Лобаново пожарные потушили крупный пожар Площадь возгорания жилого дома и надворных построек превысила 140 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 8 января, около 8 часов вечера пожарным поступило сообщение о возгорании жилого дома и надворных построек в селе Лобаново Пермского округа.

На тушение выехали 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Площадь пожара составила 144 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе регуправления МЧС, ликвидировать возгорание удалось к 21 час. 38 мин. Погибших и пострадавших нет.





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