Максим Артамонов Критиковавший мобилизованных предприниматель из Березников Оснадчук эмигрировал в Турцию

Он хочет отрыть там агентство недвижимости и путешествовать на яхте Поделиться Твитнуть

Фото: страница Романа Оснадчука в социальных сетях

Бывший предприниматель из Березников Роман Оснадчук, который осенью прошлого года высказался против российский спецоперации и оскорбил мобилизованных, эмигрировал на постоянное место жительства в Турцию.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в видеообращении, которое опубликовал в своём блоге на Youtube «С Урала в Турцию на ПМЖ». На видеообращение первым обратил внимание портал 59.ru.



В видео Оснадчук сообщил, что планирует остановится в курортном городе Белек. Бизнесмен намерен открыть там агентство недвижимости и отправиться в путешествие на яхте. Он также отметил, что уехал не по своей воле — его «подтолкнули» к этому полиция, ФСБ и жители Березников.



Напомним, в октябре прошлого года Роман Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян. На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом». Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей». После этого неизвестные разбили витрины его магазина в Березниках, а бизнесмен закрыл свой профиль «ВКонтакте».



В начале ноября Березниковский городской суд вынес постановление о штрафе в 45 тыс. руб. в отношении бизнесмена Романа Оснадчука. Его осудили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ.



Позднее на сайте Авито появилась информация о продаже имущества, принадлежащего бизнесмену. Речь о магазине «Ocean mores» и коттедже. Предприниматель пояснил, что продаёт имущество в связи с отъездом из города. Свой бизнес Оснадчук оценил в 15 млн руб. Коттедж выставлен на продажу за 21,5 млн руб.

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