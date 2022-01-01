Андрей Стрельцов «Парма» на равных сыграла с одним из лидеров чемпионата Единой лиги ВТБ Для выявления победителя в матче потребовался овертайм Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В воскресенье «Парма» провела матч Единой лиги ВТБ на домашней арене. Соперником стал казанский УНИКС. Основное время поединка завершилось вничью. Команды сыграли дополнительные пять минут, которые принесли победу гостям со счётом 89:82.

Джастин Робинсон в итоге стал самым результативным игроком встречи. Защитник пермской команды набрал 23 очка.





На сегодня УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице. Казанцы потерпели лишь два поражения в ходе чемпионата. У пермского баскетбольного клуба восемь побед и седьмая позиция.





15 января «Парма» проведёт поединок в гостях против клуба «Пари Нижний Новгород».

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