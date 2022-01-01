Елена Синица
В Пермском крае за сутки выявлено 72 случая заражения коронавирусом
Скончались ещё два жителя
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За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
За эти же сутки выздоровели 118 человек, скончались двое. Госпитализировать пришлось 13 человек.
С начала пандемии в регионе официально подтверждено 455 654 случая инфицирования коронавирусом.
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