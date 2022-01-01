Елена Синица

В Пермском крае за сутки выявлено 72 случая заражения коронавирусом

Скончались ещё два жителя

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  Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки выздоровели 118 человек, скончались двое. Госпитализировать пришлось 13 человек.

С начала пандемии в регионе официально подтверждено 455 654 случая инфицирования коронавирусом.

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