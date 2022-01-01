Максим Артамонов В Пермском крае пожарные спасли двух мужчин из горящего дома Происшествие случилось в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожарные помогли двум жителям Красновишерска выйти из горящего многоквартирного дома. В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило утром 5 января в 5:00 — горел дом на ул. Советская.

К месту пожара выехали девять спасателей и три машины. Как выяснилось, горела квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные вывели по лестнице двух мужчин и передали врачам скорой помощи

Пожар был потушен 5:08. Его приблизительная площадь составила 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет на пожаре нет.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства происшествия. В ведомстве напоминают о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать требования пожарной безопасности.

В случае пожара нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01». Во время звонка — обязательно назвать адрес, где произошло возгорание.

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